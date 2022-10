Oral-B iO10 con iOsense ora in Italia per rivoluzionare il mondo dell'oral care

Oral-B annuncia che è finalmente disponibile in Italia l’ultima innovazione tecnologica Oral-B iO10 con iOsense, il device destinato a rivoluzionare la routine di oral care quotidiana.

Questo rivoluzionario spazzolino è dotato di iOsense, un dispositivo che, grazie all’Intelligenza Artificiale, è in grado di guidare la spazzolatura in tempo reale trasformando ogni sessione di igiene orale in un’esperienza iper-personalizzata. Con modalità assolutamente intuitive ed immediate, fornisce consigli mirati per svolgere in modo efficace il processo di pulizia orale per gengive e denti più sani. Il timer e l’orologio Wi-Fi integrati segnalano il tempo ottimale da dedicare allo spazzolamento dei denti, le luci intuitive riconoscono tutte le aree all’interno della bocca evitando di lasciare zone scoperte e l’App Oral-B®, grazie alla mappatura 3D dei denti, monitora l’efficacia della propria tecnica di spazzolamento con feedback personalizzati dopo ogni sessione di pulizia, aiutando l’utente a raggiungere gli obiettivi che si è preposto e rendendo allo stesso tempo il lavarsi i denti un’esperienza piacevole e appagante.

Le modalità con cui è possibile perseguire una corretta igiene orale variano in base alle diverse esigenze di ciascuno: iOsense permette di tenere traccia dei vari parametri indicando se e come migliorare i propri comportamenti per il benessere del cavo orale, in accordo con quanto suggerito dal proprio dentista.

“Oral-B iO10 con iOsense concretizza il concetto di personalizzazione a un livello estremamente accurato e approfondito. Siamo molto soddisfatti di questo risultato che conferma Oral-B iO come la più avanzata tecnologia di spazzolamento disponibile sul mercato che ora eleva ulteriormente le aspettative degli utenti in termini di esperienza, innovazione, design e prestazioni come mai prima d’ora”, dichiara Carlo di Bella, Senior Director Oral Care Italia.

IL PROGETTO MUSICALE CON AI │ Art.Ificial Collective per Oral-B

Oral-B ha deciso di celebrare il lancio locale di iO10 con iOsense, già annunciato a livello globale in occasione del MWC 2022, con un progetto inedito e sperimentale che ne potesse interpretare il valore innovativo a partire dalla personalizzazione dell’esperienza grazie all’Intelligenza Artificiale.

E proprio quest’ultima ha permesso a Art.Ificial Collective, gruppo di artisti nato per sperimentare nuove frontiere dell’audiovisivo attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, di creare una serie di colonne sonore, ciascuna a partire da uno dei 7 programmi di spazzolatura che Oral-B iO10 con iOsense consente.

Ciò è stato possibile grazie al supporto di A-Mint, la prima intelligenza musicale artificiale al mondo che, sfruttando le diverse vibrazioni prodotte dai sette programmi di spazzolamento come fossero pulsazioni ritmiche, ha duettato con Oral-B iO10 con iOsense, dando vita ad una serie di opere visivo/musicali assolutamente uniche nel loro genere. Dalla commistione delle due intelligenze artificiali, quella di A-Mint e quella di Oral-B iO10 con iOsense, sono state generate infatti opere audiovisive della durata di 2 minuti proprio perché è il tempo segnalato e scandito dallo spazzolino stesso in quanto tempo minimo di pulizia consigliato dai dentisti per una buona igiene orale.

Le tracce audio, contraddistinte da sonorità elettronico-melodiche, accompagnano una danza visuale in cui gli elementi distintivi del device si compongono e scompongono in nuove suggestioni tridimensionali, per creare un viaggio sensoriale tra musica e immagini. Il pubblico durante l’evento di giovedì 13 ottobre ha potuto godere live di uno spettacolo immersivo con visual proiettati direttamente sulla facciata principale della Stazione Centrale di Milano.

IL DEVICE │ Oral-B iO10 con iOsense

Oral-B iO10 con iOsense è disponibile in due nuovi colori, Cosmic Black e Stardust White.

Il display a colori interattivo consente una facile navigazione tra le funzioni dello spazzolino, inclusi i saluti di benvenuto, le impostazioni della lingua e la selezione della modalità di pulizia preferita tra le sette a disposizione, tra cui la pulizia sensibile, profonda e sbiancante. Il timer visivo fornisce una guida personalizzata per raggiungere il miglior livello di pulizia. Il timer tiene traccia della durata di ogni sessione di spazzolatura, così da far sapere quando i denti sono stati spazzolati per due minuti, come consigliato dai dentisti. Le emoticon sul display comunicano se l’obiettivo è stato raggiunto.

Oral-B iO10 con iOsense è dotato di un sensore di pressione intelligente che aiuta l’utente ad ottenere la pressione di pulizia ottimale. Il sensore avverte infatti di una eventuale sovrappressione con una luce rossa, illuminandosi invece di verde quando si applica la pressione di pulizia ottimale, massimizzando così l’efficacia dell’iconica testina rotonda Oral-B® iOs™, ispirata agli strumenti dei dentisti.

La base dello spazzolino iOsense, oltre ad essere la sede dell’intelligenza artificiale che guida il device, monitorando tutte le fasi di pulizia, è anche un caricatore magnetico che ricarica il device in circa 3 ore. Per chi è spesso in trasferta, viene fornito con la custodia di ricarica da viaggio Power2Go e può essere ricaricato in qualsiasi momento.

L’app Oral-B®, connessa con iOsense, fornisce un feedback personalizzato dopo ogni spazzolatura. Disponibile per Android e iOS, consente una facile navigazione tra le funzioni dello spazzolino e permette una semplice configurazione del sistema di pulizia del cavo orale. Attraverso l’app è inoltre possibile personalizzare l’esperienza di spazzolatura, impostando obiettivi personali per soddisfare le proprie esigenze di igiene orale.

L’app Oral-B® è in grado di riprodurre anche una grafica 3D del cavo orale che, insieme alla tecnologia AI Brushing per il riconoscimento di tutte le aree all’interno della bocca, guida al completamento dell’area di spazzolatura.