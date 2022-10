Si dice che la serie di smartphone OPPO Reno 9 sia in lavorazione. Secondo alcune fonti, la famiglia Reno 9 potrebbe diventare ufficiale in Cina già a novembre. Le presunte specifiche del Reno 9 sono trapelate dalla fonte cinese Digital Chat Station con largo anticipo rispetto al debutto. Continua a leggere per scoprire cosa aspettarti dallo smartphone.

Secondo la fonte, il telefono OPPO con il numero di modello PHM110 potrebbe essere rilasciato come OPPO Reno 9. Il gadget verrà fornito con un display OLED da 6,7 ​​pollici con bordo curvo. Avrà una risoluzione Full HD+ di 1080 x 2412 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. La CPU Snapdragon 778G Plus e 12 GB di RAM lo alimenteranno.

OPPO Reno 9 includerà un display AMOLED FHD+

La serie Reno 8 aveva una fotocamera selfie con un sensore Sony IMX709 da 32 megapixel. Il Reno 9 avrà lo stesso sparatutto per selfie. La fotocamera principale sul backshell sarà un OmniVision OV64B da 64 megapixel. Le fotocamere secondarie del device non sono menzionate nel leak. Le immagini trapelate precedentemente viste del presunto Reno 9 sono viste sopra.

Lo smartphone sarà alimentato da una batteria da 4.500 mAh che supporta la ricarica rapida da 67 W. Questo è un passo indietro rispetto al Reno 8, che supportava la ricarica rapida da 80 W. Includerà uno scanner di impronte digitali sotto il display per la sicurezza. Molto probabilmente verrà preinstallato con il sistema operativo Android 13.

Il Reno 8 ha un display AMOLED FHD+ 90Hz da 6,43 pollici, una CPU Dimensity 1300, una fotocamera principale Sony IMX766 da 50 megapixel e una batteria da 4.500 mAh con ricarica da 80 W, solo per citarne alcune. Sebbene vi sia una diminuzione della carica, la perdita di Reno 9 afferma che avrà un display migliore. Si prevede che le versioni Reno 9 Pro e Reno 9 Pro+ seguiranno Reno 9. Tuttavia, al momento non ci sono informazioni su ciò che le edizioni Pro e Pro+ hanno da offrire.