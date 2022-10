Oppo Reno 9 si mostra finalmente dal vivo, la nuova versione di uno degli smartphone più iconici del momento, oltre che essere richiesta da tantissimi consumatori in Italia, è pronta per fare il proprio debutto nel mondo, sebbene da poco sia stato lanciato Oppo Reno8 e Reno8 Pro.

Le prime indiscrezioni parlano di uno smartphone con processore Qualcomm Snapdragon 778G, affiancato da una fotocamera principale da ben 64 megapixel, almeno per quanto riguarda la variante Pro. Nel caso in cui foste interessati alla variante base, quale è Oppo Reno9, il processore dovrebbe essere Mediatek Dimensity 8000, con un sensore principale da ben 50 megapixel.

Oppo Reno9: ecco le prime immagini

Dalle prime immagini, che vedete direttamente poco sopra, si nota un modulo fotografico revisionato e ridisegnato, infatti risulta essere meno squadrato, con sensori leggermente più sporgenti del passato. Notiamo la presenza di 3 sensori complessivi, senza però scoprire altri dettagli in merito al design.

La batteria, infine, non dovrebbe riservare particolari sorprese, per entrambi i modelli è previsto un componente da 4500mAh, con ricarica rapida fusion, davvero rapidissima. Stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe essere prevista una colorazione Everything Red, un colore mai visto per i terminali dell’azienda cinese.

Come al solito, tuttavia, raccomandiamo di prendere quanto scritto con le dovute precauzioni, in quanto si trattano di indiscrezioni che potrebbero ribaltare completamente l’esito finale. Solo il tempo potrà dare ragione, o smentire, gli insiders, per questo motivo consigliamo di continuare a seguirci, in modo da essere sempre aggiornati sulle nuove indiscrezioni o rumors che usciranno nelle prossime settimane.