Il mese di Ottobre è ricchissimo di novità su Netflix, gli utenti hanno la possibilità di approfittare di numerose serie TV su cui poter effettivamente fare affidamento, nell’ottica di tante soluzioni per godere di un buon intrattenimento nel periodo corrente.

Le serie in arrivo in questi giorni sono davvero tantissime, ricordiamo di prestare particolare attenzione alla data di comparsa sul servizio di streaming online, poiché indicherà precisamente il momento esatto in cui sarà possibile effettivamente fruirne. Al momento, ovviamente, non sappiamo fino a quando saranno disponibili.

Netflix: le migliori serie TV di Ottobre

Sul servizio di streaming arrivano tante nuove serie TV, gli amanti di un Medico in Famiglia troveranno finalmente soddisfazione nel sapere che sono disponibili tutte le prime quattro stagioni, ma a partire dal 19 ottobre 2022.

Le altre proposte del periodo sono quasi tutte new entry, se non per Derry Girls, la stagione 3 è arrivata il 7 otttobre, oppure Big Mouth, la sesta stagione debutterà il 28 ottobre 2022. Nel mezzo troviamo The Midnight Club, comparsa il 7 ottobre, tutto chiede salvezza, in arrivo il 14 ottobre, oppure anche la Stanza delle Meraviglie da 25 ottobre, per finire con From Scratch, che farò il proprio debutto il 21 ottobre.

Tutte queste serie TV sono fruibili esclusivamente dagli utenti iscritti a Netflix, per questo motivo consigliamo di guardare il prima possibile i prezzi disponibili, in modo da iscriversi subito ed iniziare a godere di uno dei servizi che non deve assolutamente mancare.