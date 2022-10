Call of Duty: Modern Warfare 2 avrà bisogno che gli utenti PC utilizzino lo stesso metodo di autenticazione dei messaggi di testo SMS che ha ostacolato il lancio di Overwatch 2, ma con un’eccezione chiave: i giocatori esistenti di Call of Duty: Warzone che hanno confermato i loro account non dovranno fornire un numero di telefono per poter giocare a Modern Warfare 2.

Il team Ricochet, il team anti-cheat di Activision per Call of Duty, ha sottolineato che la politica SMS di Battle.net per Modern Warfare 2 e Warzone 2.0, che saranno rilasciati rispettivamente il 28 ottobre e il 16 novembre, è la stessa del requisito di verifica implementato con il primo Warzone su PC a maggio 2020. Secondo l’azienda, gli utenti che giocano a Modern Warfare 2 su Steam devono anche avere un numero di cellulare collegato al proprio account Steam.

Modern Warfare 2 sta per arrivare su PC e console

“La verifica tramite SMS è vitale per le nostre operazioni di applicazione anti-cheat”, hanno affermato gli sviluppatori giovedì in un post sul blog. Secondo lo studio, il requisito di autenticazione impedisce la “creazione illecita di account alla fonte”.

Hanno anche affermato di aver stabilito un requisito di verifica SMS per Call of Duty: Modern Warfare del 2019 all’inizio di quest’anno dopo aver appreso che gli imbroglioni stavano utilizzando quel client di gioco per entrare in Warzone senza la verifica tramite SMS.

Blizzard Entertainment ha generalmente abbandonato la sua campagna “SMS Protect” per Overwatch 2 una settimana fa a causa di problemi di lancio diffusi che hanno portato a guasti del server, disconnessioni e progressi di molti giocatori e equipaggiamento non trasferito.

Sebbene Blizzard abbia affermato che la verifica degli SMS era fondamentale per gli sforzi per eliminare gli imbroglioni e fermare i comportamenti tossici, la misura è stata accolta con l’opposizione immediata di molti giocatori, in particolare quelli i cui piani di telefoni cellulari prepagati non supportavano il tipo di autenticazione SMS richiesta dal sistema.

Il requisito non si applica ai giocatori di console Modern Warfare 2. Il gioco, seguito di Call of Duty: Modern Warfare di Infinity Ward del 2019, uscirà il 28 ottobre per PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows, Xbox One e Xbox Series X.