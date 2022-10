L’evento Surface 2022 ospitato da Microsoft si è svolto ieri mattina. Oltre a vari nuovi componenti hardware, software e accessori, l’azienda ha introdotto il prossimo tablet della gamma Surface Pro, chiamato Surface Pro 9. Durante la presentazione, Microsoft ha dimostrato Surface Pro 9 e ha rivelato che sarebbe stato disponibile in due modelli distinti, uno basato su Intel con un prezzo iniziale di 999 euro e l’altro basato su Arm con un prezzo iniziale di 1.299 euro.

Si dice che il processore SQ3 sviluppato da Qualcomm e Microsoft sia ciò che guida la variante Arm, almeno secondo The Verge. Questo processore SQ3 consentirà il 5G, oltre a una nuova unità di elaborazione neurale e alcune altre funzionalità speciali.

Microsoft ha svelato il nuovo hardare

Surface Pro 9 sarà disponibile anche in vari colori, che è un’altra novità. Questa volta, la tastiera rimovibile non sarà l’unico componente disponibile in una gamma di colori; anche il tablet stesso sarà offerto in diverse tonalità. Platinum, Sapphire, Graphite e Forest sono le scelte di colore tra cui è possibile scegliere. Questo è un rinfrescante allontanamento dal grigio standard, grazie per la condivisione.

Microsoft ha collaborato con l’azienda di design Liberty per produrre una versione in edizione limitata della tastiera del dispositivo Surface come regalo per celebrare il decimo anniversario della serie di prodotti Surface. Lo sfondo Bloom di Windows 11 servirà da ispirazione per il motivo floreale blu inciso al laser che sarà presente sulla tastiera.

Microsoft ha anche sfruttato l’opportunità per presentare il suo nuovissimo Surface Laptop, Surface Laptop 5, nonché il suo computer all-in-one, Surface Studio 2 Plus. Surface Laptop 5 sarà disponibile nei negozi il 25 ottobre, proprio come Surface Pro, e sarà alimentato da Intel e partirà da un prezzo di 999 euro. Surface Studio 2 Plus verrà fornito con una GPU RTX 3090 e sarà disponibile a un prezzo strabiliante di 4.299 euro, il che lo rende molto più costoso del suo predecessore.