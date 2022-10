MediaWorld impazzisce: svuota tutto con il 70% di sconto solo oggi, distrutta Uniuero

Anche MediaWorld ha scelto il mese di ottobre per fare del suo meglio proponendo degli sconti sulla tecnologia ineguagliabili. Infatti viene proposto il meglio per quanto riguarda l’ambito, con sconti che arrivano fino al 50%. Potresti approfittare delle offerte fino al prossimo 21 ottobre anche a tasso zero per quanto riguarda i finanziamenti.

Il basso potete scoprire le migliori offerte del giorno che sono presenti ovviamente anche all’interno del volantino.

MediaWorld propone la tecnologia di altissimo livello ma con prezzi molto bassi: ecco cosa potete acquistare spendendo molto di meno rispetto ad altri negozi

All’interno del nuovo volantino risaltano soprattutto gli smartphone, con diverse proposte da parte di colossi come Samsung e Xiaomi. Rispettivamente ecco il Galaxy A33 e il Redmi Note 10 5G, smartphone di grande livello che vengono proposti a 291,75 € e a 174,30 €.

Il mondo dei computer non passa poi di sicuro in secondo piano, visto che c’è una delle migliori proposte del marchio Apple con l’ultimo MacBook Air con processore M2 da 13 pollici di ampiezza e 256GB di memoria interna. Il prezzo è di 1376,10 euro, finanziabili anche in 20 rate da 68,81 euro. Segue poi la proposta di Lenovo con soli 317,40 euro.

Troverete poi ampio spazio anche nella sezione dedicata alle Smart TV. Ecco infatti la proposta da parte di LG con la sua NanoCell 4K da 55 pollici a 479,20 euro. Segue poi quella di Samsung con una smart TV Crystal UHD da 50 pollici a 376,35 euro.

Ricordiamo che tutti i prodotti che acquistate presso i negozi di possono godere di una garanzia pari a due anni, la quale può essere estesa ulteriormente pagando un supplemento.