MD Discount è impazzita: nuovo volantino con tecnologia al 70% di sconto solo oggi

Il marchio MD Discount è sicuramente uno dei più attenti al risparmio dei suoi clienti. All’interno dei suoi grandi magazzini ci sono infatti i prodotti eccezionali sugli scaffali che vengono pagati molto meno rispetto a quanto li propone la concorrenza.

Proprio per questo MD risulta leader incontrastato in questo mondo, ma non solo per quanto riguarda gli alimentari. Nell’ultimo periodo infatti anche la tecnologia viene proposta a prezzi bassissimi, anche sul sito web.ricordiamo che ci sono articoli per la casa, giardino e per tanti hobby, ma l’elettronica non passa inosservata. Potete scegliere cosa acquistare anche online pagando direttamente con il vostro metodo di pagamento preferito e ricevendo comodamente a casa vostra il prodotto. Sono accettati i pagamenti con tutte le carte di credito e la spedizione avviene in 24 o 48 ore. Come è possibile notare in una delle ultime pagine del volantino di MD, ci sono sconti clamorosi che riguardano soprattutto la tecnologia utile in casa.

MD Discount lancia sconti incredibile all’interno del suo ultimo volantino, ecco cosa potete comprare risparmiando

In primo luogo ecco un oggetto che tutti vorrebbero all’interno del proprio ambiente domestico, ovvero una friggitrice ad aria. Quella offerta da Master costa solo 39,90 € e ha una capienza di cestello di 2 litri.

Ci sono poi anche altri oggetti come una lavatrice da 8 kg del marchio Sangiorgio a 269€, una scopa elettrica due in uno senza fili a 99 € da parte di Necchi con tante funzioni interessanti, una cantinetta per i vini di Candy con sei ripiani in legno e una capacità di 121 litri a 199 €, e molto altro ancora.