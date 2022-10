L’imperatrice è una serie TV tedesca sbarcata su Netflix qualche settimana fa, precisamente il 28 settembre. La suddetta ci racconta della storia dell’Austria dell’800, dove ci sono come protagonisti L’imperatrice Sissi e il suo amato imperatore Francesco Giuseppe.

La storia non è come tutte le altre e non è accostabile a trame come quelle di Bridgerton, quindi nessun sentimentalismo e un piglio decisamente più moderno. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

L’imperatrice: la nuova serie tedesca che ha impressionato tutti

La storia d’amore tra Sissi e Francesco Giuseppe fa praticamente sognare chiunque e riesce a vivere nel bel mezzo di obblighi, lotte al potere e ribellione. La serie creata da Katharina Eyssen è riuscita ad attirare l’attenzione anche dei più scettici, rivelandosi un’ottima carta da giocare per Netflix per riprendersi da questo brutto periodo di magra in termini di abbonati (più di 200.000 abbonati persi solamente quest’anno).

È risaputo che le storie delle famiglie reali sono sempre molto interessanti, poiché praticamente inavvicinabili rispetto alla nostra. Di conseguenza, moltissime persone hanno molta voglia di sapere cosa accade, come è successo ad esempio per The Crown.

Ora, però, dopo un successo del genere tutti si stanno chiedendo: arriverà la seconda stagione? Netflix ha investito moltissimo in questa fiction, facendo una campagna di marketing molto fitta soprattutto in Germania e Austria.

In più, anche i risultati dei telespettatori sono ottimi. Questo fa immaginare che ci siano tutti i presupposti affinché si possa di assistere ad una nuova stagione della serie TV che ha stregato praticamente chiunque in questo momento.