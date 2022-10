Lidl è folle: offerte al 60% di sconto con tecnologia, distrutta Unieuro

Proprio all’interno del suo nuovo volantino Lidl mette le cose in chiaro con la concorrenza distruggendola a colpi di prezzi bassissimi. Secondo quanto visto, l’opportunità di rilievo ci sono e ne sono veramente tante.

Come è possibile notare infatti sarà possibile ottenere il meglio spendendo molto di meno rispetto agli altri negozi. Inoltre il periodo di garanzia pari a due anni in alcuni casi viene esteso automaticamente e senza alcun supplemento.

Da notare sicuramente all’interno di questo nuovo volantino sono gli sconti che riguardano qualsiasi tipo di merce. Per quanto riguarda ciò che di elettronico è disponibile, gli utensili da lavoro non possono passare in osservati visti i costi totalmente diversi dalla concorrenza. Leader sceglie di proporre infatti ad esempio la sua sega circolare ricaricabile ad un prezzo di soli 44 €. Sarà po possibile estenderne la garanzia, la quale di base parte da due anni.

Segue poi anche la presenza di una pompa con compressore ricaricabile utile per gli pneumatici, la quale ha un costo al pubblico di 29,99 €. Sfogliando le pagine vi ritroverete poi tra tantissimi Trapani, o magari di fronte ad un kit Bluetooth per l’auto che a un prezzo che corrisponde a soli 14,99 €. Per la casa voi sarete nelle mani di Lidl con tantissime proposte, come ad esempio sui ferri da stiro che variano dai 18 ai 29,99 €. Sul volantino, dove troverete il bollino rosso, ci saranno tre anni di garanzia offerti dal vettore.