Potrebbe essere il momento giusto per attivare una nuova promozione di un operatore virtuale, stiamo parlando di Kena Mobile, un’azienda che lentamente si sta facendo spazio nel cuore di milioni di utenti sul territorio nazionale, con prezzi economici per tutti.

A differenza di quanto vediamo quotidianamente da Vodafone, TIM e similari, è bene sapere che le offerte disponibili da Kena Mobile sono da considerarsi valide per ogni utente, ciò sta a significare che l’attivazione è possibile da chiunque deciderà di cambiare operatore, o la vorrà richiedere su nuova numerazione. La richiesta potrà essere presentata nei punti vendita fisici, o sul sito ufficiale, con spedizione della nuova SIM presso il domicilio.

Aprite il nostro canale Telegram ufficiale per avere i codici sconto Amazon gratis ed anche numerose offerte incredibili.

Kena Mobile: le offerte sono da paura

Le due promozioni da non perdere assolutamente di vista da Kena mobile presentano prezzi di 7,99 e 9,99 euro al mese, in entrambi i casi gli addebiti sono previsti direttamente sul credito residuo, con cadenza mensile, senza vincoli. Proprio quest’ultimo aspetto è il più importante, poiché il cliente potrà abbandonare l’operatore in un qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi, e non dovrà subire rimodulazioni di alcun tipo.

La più ricca di bundle è sicuramente l’offerta che prevede 200 giga di internet in 4G, 1000 SMS e minuti illimitati a soli 9,99 euro. Volendo risparmiare 2 euro al mese, sarà possibile poi richiedere l’offerta da 7,99 euro, con annessi 150 giga di traffico dati, 500 SMS e minuti illimitati. Ricordiamo comunque che la velocità di navigazione non potrà andare oltre i 60MB/s in download.