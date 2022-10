Iliad apre le porte a tutti gli utenti sul territorio, in netto contrasto con quanto siamo solitamente abituati a vedere presso gli altro operatori telefonici, in questo caso la promozione risulta essere accessibile da chiunque in Italia, anche senza cambio operatore telefonico.

I prezzi sono bassi e convenienti, l’attivazione è possibile in ogni punto vendita, le Iliad Box che trovate sparse per i centri commerciali, con un costo iniziale veramente minimo, saranno necessari 9,99 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile stessa. In parallelo, ricordiamo che non sono previste rimodulazioni contrattuali, la promessa di Iliad, e che allo stesso modo sono esclusi vincoli temporali, ovvero sarà possibile abbandonare Iliad in un qualsiasi momento.

Iliad: le offerte con tantissimi giga

La promozione di cui vi vogliamo parlare prende il nome di Giga 120, e come potete benissimo immaginare, include al proprio interno ben 120GB di traffico dati al mese, con navigazione fino in 5G. Si aggiungono anche SMS e minuti illimitati da poter utilizzare verso tutti, 9GB di roaming dedicato per l’Europa ed ovviamente le chiamate verso 60 paesi nel mondo.

L’attivazione, come anticipato, è possibile sia online che nei punti vendita, l’offerta in sé ha invece un costo fisso di 9,99 euro al mese, con rinnovo automatico direttamente sul credito residuo della SIM collegata. Se non vi doveste trovare bene, potrete abbandonare Iliad in un qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi, o negatività particolari da segnalare.

Per maggiori informazioni collegatevi al sito ufficiale.