Eurospin assurda: offerte tecnologiche al 70% di sconto, distrutta Lidl

Le nuove offerte di Eurospin all’interno dell’ultima volantino stanno riguardando davvero qualsiasi oggetto e qualsiasi articolo possibile. Il nuovo catalogo quindi include al suo interno il meglio, ovviamente basandosi sempre su un discorso molto chiaro: la quantità risulta limitata. Dovrete infatti affrettarvi per portare a casa i migliori articoli, pagandoli nettamente meno rispetto a quanto offerto dalla concorrenza.

Il nuovo volantino è partito proprio ieri, giovedì 13 ottobre 2022, per cui avete un po’ di tempo salvo esaurimento scorte. In basso c’è tutto descritto per filo e per segno con alcune formule speciali da rispettare per ottenere quel prezzo che vedete. Non resta dunque che dare un’occhiata al volantino ma soprattutto alle due proposte migliori del mondo della tecnologia.

Eurospin: sono arrivate le nuove offerte che battono nettamente la concorrenza non solo sui alimentari ma anche sulla tecnologia

A saltare all’occhio sono subito le offerte che Eurospin definisce “Shock“. Risalta all’occhio certamente la prima proposta trovata nell’area tecnologia, quella disponibile anche sul sito ufficiale del vettore. Stiamo parlando di una Smart TV da 32 pollici di ampiezza offerta da Telefunken, da sempre nel mondo delle TV. La risoluzione è in HD con il sistema operativo che è Android 9.0. Il prezzo corrisponde a 189,99 € ed è comprensivo di oneri e gestione rate.

Proprio di fianco alla televisione appena descritta, c’è un’altra proposta che però vale solo online per chi sceglie di prenderla al volo. Si tratta di una asciugatrice proposta dal marchio Hoover, la quale riesce ad includere 10 kg di capienza. Il prezzo è di 449,99 €. Potrete acquistarla e ritirarla in negozio ma solo, come detto, tramite il sito ufficiale.