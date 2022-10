Esselunga è impazzita: il volantino propone sconti all'80% solo oggi sulla tecnologia

In tanti aspettano le offerte migliori di Esselunga che riguardano la tecnologia, le quali a giorni saranno disponibili. Ciò però non significa che per ora non ci sia nulla, visto che uno dei giochi migliori è ancora disponibile negli Store.

Esselunga in questo momento non propone tanta tecnologia ma il gioco migliore del momento: ecco Fifa 23 con tutte le novità

In questo momento, se non all’interno degli Store, sul nuovo volantino non c’è molto da prendere da Esselunga, ma a quanto pare le offerte sono davvero interessanti. Per quello che riguarda il mondo tech, Ecco una proposta che potrebbe far comodo a tantissimi gamer. Stiamo parlando dell’ultimo gioco di calcio, il miglior simulatore in assoluto, FIFA 23. Esselunga propone il gioco in due versioni differenti, quella dedicata alla PlayStation 4 e quella dedicata alla PlayStation 5. Rispettivamente i prezzi corrispondono a 54,90 € e nel caso della nuova consolle 64,90 €.

Saremo davvero tante le possibilità che potrete avere con questa nuova versione del gioco migliore in assoluto per quanto riguarda il mondo del calcio. Sono state introdotte delle innovazioni impressionanti, le quali sono elencate di sotto:

Fifa World Cup Maschile e femminile

Per la prima volta club femminili

Nuovo sistema per tiri, calci di punizione, rigori e calci d’angolo

Oltre 19.000 giocatori, più di 700 squadre, oltre 100 stadi e più di 30 tornei

Sfida tutti i tuoi amici a Fifa 23 su più piattaforme, grazie all’introduzione del nuovo cross-play sulle piattaforme della stessa gen.

I prezzi riguardano il contributo RAEE dove previsto – l’offerta è valida dal 30 settembre al 26 ottobre 2022 – salvo esaurimento scorte.