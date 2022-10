Elon Musk ha affermato di aver venduto più di 20.000 bottiglie del suo profumo Burnt Hair.

All’inizio di questo mese, il miliardario fondatore di Tesla Motors ha annunciato che stava lanciando una fragranza che poteva essere acquistata tramite il suo sito web: The Boring Company.

Chiamata Burnt Hair, la fragranza è un profumo descritto come “l’essenza del desiderio ripugnante” e ha un prezzo di $ 100 (circa 100 euro al cambio).

“Proprio come appoggiarsi a una candela a tavola, ma senza tutto il duro lavoro“, recita la descrizione del sito web.

Mercoledì su Twitter, Elon ha annunciato che erano state acquistate 20.000 bottiglie, per un totale di 2 milioni di dollari di vendite.

“Con un nome come il mio, entrare nel business delle fragranze era inevitabile, perché l’ho combattuto per così tanto tempo!” ha scritto il 51enne, prima di incoraggiare ulteriori vendite. “Per favore, compra il mio profumo, così posso comprare Twitter.”

Elon ha firmato un accordo per l’acquisto di Twitter ad aprile, anche se le trattative sono ancora in corso.

Chi è Boring Company

The Boring Company è una società americana di servizi per la costruzione di infrastrutture e tunnel fondata da Elon Musk. I progetti in corso e quelli proposti sono concepiti per i sistemi di transito intraurbani (“detti loop”).

TBC ha completato due tunnel a Las Vegas oltre ad altre sezioni per i test nella contea di Los Angeles.

Musk ha citato la difficoltà con il traffico di Los Angeles e ciò che vede come limiti della sua rete di trasporto bidimensionale, come sua prima ispirazione per il progetto. The Boring Company è stata costituita come filiale di SpaceX, prima di separarsi nel 2018. A dicembre 2018, il 90% del capitale era di proprietà di Musk, con il 6% detenuto da SpaceX in cambio dell’utilizzo delle risorse durante il avvio della società. Gli investimenti esterni nel corso del 2019 hanno modificato la ripartizione del patrimonio netto.