CUPRA vuole rimanere al passo coi tempi e ha deciso ufficialmente di aggiornare la gamma della sua Leon. Come ha intenzione di farlo? Con la nuova motorizzazione 1.5 Hybrid (mHEV) 150 CV (110 kW) insieme al cambio automatico DSG a 7 marce.

Quindi, parliamo di un’unita Mild Hybrid messa a disposizione solamente con la carrozzeria hacthback a cinque potre. Coloro che sono interessati hanno già ora la possibilità di ordinare questa nuova versione dell’auto.

Sarà possibile procedere anche a motore spento in determinate situazioni di guida (coasting), capacità di recuperare energia durante la frenata e supportare il motore con un’assistenza elettrica leggera (boost).

CUPRA ha spiegato che il sistema riesce ad abbinare il motore a combustione ad un alternatore che funge anche da starter e una batteria agli ioni di litio a 48 V . In questo modo riesce ad assicurare dei vantaggi in termini di efficienza.

Ma non finisce qui, nella nuova Leon ci sono anche i fari full-LED con le funzioni indicatori di direzione posteriori dinamici e welcome ceremony; il sistema infotainment con display touch da 10 pollici; Adaptive Cruise Control (ACC); il Light Assist e sistema di fari Matrix LED su richiesta.

Inoltre, nell’abitacolo l’elemento che spicca sono i sedili sportivi CUPRA in tessuto. Altrimenti, possiamo optare per dei sedili avvolgenti rivestiti Petrol Blue o nero, che si abbinano a loro volta con il cruscotto e le cuciture.

La vettura è anche ulteriormente personalizzabile: c’è il Technology Pack, che annette sistema di navigazione da 12 pollici, Safe & Driving Pack L, Vision Plus Pack, Connectivity Box (1.575 euro) e il Design Pack Copper, con cerchi in lega copper Performance Machined da 18 pollici, spoiler al tetto nero e pedaliera in alluminio scuro (1.000 euro).