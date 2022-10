Comet distrugge Unieuro con prezzi al 90% disponibili conto solo oggi

Quando si ama particolarmente il mondo della tecnologia, non può passare in osservato il solito volantino mensile del marchio Comet. Sono disponibile al suo interno svariate soluzioni, dei quali passano innanzitutto dal mondo degli smartphone.

L’obiettivo questa volta sarà risparmiare non cedendo il passo alla mediocrità. In poche parole, il risparmio che porterete a casa non significherà acquistare dei prodotti scadenti. Ci sono infatti le migliori marche disponibili tra i brand di tecnologia e soprattutto i migliori prezzi, i quali non dureranno ancora a lungo.

Comet: tutte le nuove proposte di questo nuovo volantino sono eccezionali, la tecnologia non è mai stata così conveniente

Proprio qui ecco il celebre marchio, ormai diventato uno dei leader in assoluto, Xiaomi, il quale propone tantissimi dispositivi.ci sono medi di gamma fino ad arrivare anche ai top di gamma con prezzi massimi di 899 € e prezzi minimi di 159 €.

Come lasciare fuori poi Apple i suoi nuovi iPhone 14? Ecco infatti le migliori proposte sotto questo aspetto anche con i finanziamenti in 24 mesi.

Segue poi uno dei marchi più diffusi al mondo, Samsung, il quale arriva sul volantino di Comet con la proposta migliore tra i suoi smartphone. Stiamo parlando del Galaxy S22 in versione 5G, il quale con la versione da 128 giga costa al pubblico 699 €. L’azienda orientale propone poi anche una vasta scelta per quanto riguarda le smart TV, soprattutto con la Crystal UHD da 55 pollici, la quale è proposta a 389 €. Tutti i prodotti che acquisterete tramite il marchio Comet saranno garantiti per un periodo di due anni.