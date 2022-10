La nuova BMW M2 arriverà negli showroom all’inizio del prossimo anno, al prezzo di 119.900 euro circa.

Svelata questa mattina, la sportiva si baserà sulla piattaforma di nuova generazione della Serie 2 con un motore a sei cilindri biturbo, e avrà un nuovo look aggressivo, interni high-tech e un telaio più affilato.

I prezzi partiranno da 119.900 euro e le consegne locali inizieranno nella prima metà del prossimo anno, e si potrà scegliere tra cambio manuale a sei marce e automatico a otto marce senza costi aggiuntivi.

Ciò rappresenta un aumento di prezzo di 17.000 per il manuale e 10.000 per l’automatico rispetto alla precedente M2, che nell’allestimento da competizione nell’ultimo anno (2021) costava una decina di migliaia di euro in meno.

Non è la BMW M2 più costosa mai venduta, ed è ancora più economica di una M3 entry-level, che ha un prezzo di 150.500 più o meno. L’M240i xDrive standard del 2023 costa $ 91.900.

L’equipaggiamento standard sarà montato sui modelli del mercato australiano, incluso un tetto in fibra di carbonio e una serie di caratteristiche per il comfort.

Motore e cambio rivoluzionati

La potenza proverrà da un motore a sei cilindri in linea biturbo da 3,0 litri da 338 kW/550 Nm derivato dall’M3 e dall’M4, che aziona le ruote posteriori attraverso un cambio manuale a sei marce o automatico a otto marce.

I punti salienti sotto la pelle includono sospensioni adattive, freni in acciaio a sei pistoncini da 380 mm anteriori e posteriori a pistone singolo da 370 mm, cerchi in lega da 19 pollici anteriori e posteriori da 20 pollici e un differenziale posteriore attivo.

Le caratteristiche includeranno fari a LED adattivi, doppi schermi interni, sedili elettrici M Sport riscaldati, rivestimenti in pelle Vernasca, ricarica wireless per il telefono, display head-up, climatizzatore a tre zone e un sistema audio surround Harman Kardon.

Le caratteristiche standard di assistenza alla guida includono la frenata di emergenza autonoma, l’avviso di deviazione dalla corsia, il monitoraggio dell’angolo cieco, l’avviso di traffico trasversale posteriore e il cruise control nei modelli manuali o il cruise control adattivo con stop and go nelle auto automatiche.

Disponibile anche il pacchetto Carbon Experience come opzione, che include sedili avvolgenti in carbonio M leggeri, rivestimenti in pelle Merino, un limitatore di velocità massima più alto (285 km / h contro 250 km / h) e buoni per due corsi di guida BMW M ad alte prestazioni.

La BMW M2 2023 arriverà negli showroom australiani nella prima metà del prossimo anno.