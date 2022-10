Crescono in maniera esponenziale i furti auto in Italia. Infatti, pare che il numero complessivo di auto, moto e mezzi pesanti rubati che spariscono nel nulla sono in netto aumento. In ordine, sono Campania, Lazio, Piglia, Sicilia e Lombardia le aree che destano maggiore preoccupazione.

Un furto su quattro avviene in Campania, mentre il Lazio è la Regione dove i ladri sono maggiormente “istruiti” a far perdere ogni traccia del veicolo che è stato sottratto. Complessivamente, i furti attuati nel nostro Paese nel 2020 sono stati 102.708; nel 2021 invece 104.372.

La problematica in crescita ha riguardato in particolar modo molte categorie di SUV e scooter; mezzi pesanti e furgoni invece sono stati leggermente risparmiati.

Quante auto sono state rubate in Italia?

In Italia, sono più di 1 milione i veicoli rubati di cui si sono perse totalmente le tracce. Nello specifico, nel 2021 nel nostro Paese, tra auto, SUV e furgoni, sono scomparsi ben 104.372 veicoli (6.289 al mese, 210 al giorno, quasi 9 ogni ora), Dato che ammonta allo 0.63% in più rispetto all’anno precedente.

Dato che ammonta, in seguito al furto, a due autoveicoli su tre. Spesso questi vengono inviati a mercati esteri, in particolare all’Europa dell’Est e al Nord Africa. In questo modo si va ad alimentare il super redditizio mercato dei pezzi di ricambio.

Nella classifica delle Regioni più bersagliate, continuiamo a trovare il Centro-Sud in maggiore difficoltà: la Campania è ancora al primo posto con 27.500 furti, poi il Lazio (18.215) e la Puglia (14.498).

Successivamente, abbiamo la Sicilia (13.180) e, prima regione del Nord, la Lombardia (11.636). In altre Regioni, come Basilicata, Valle D’Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Trentino Alto Adige e Umbria le sottrazioni non raggiungono quota 500 casi l’anno.