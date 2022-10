Anche quest’anno Amazon conferma il successo indiscusso delle Offerte esclusive riservate agli utenti Prime. Abbigliamento, casa, giocattoli e dispositivi Amazon sono solo alcune delle categorie best seller in occasione degli ultimi sconti proposti dal noto e-commerce.

In tutto il mondo, i clienti Amazon Prime hanno acquistato un totale di oltre 100 milioni di prodotti da piccole e medie imprese con gli sconti. L’azienda ha dato il via ai festeggiamenti e le offerte natalizie con largo anticipo e gli utenti più fedeli non si sono lasciati scappare quest’occasione imperdibile. Come accennato prima, grande successo soprattutto in alcune categorie di articoli: abbigliamento, casa, dispositivi Amazon e giocattoli le più ambite e apprezzate. Anche Bellezza e cura della persona e articoli di elettronica sono tra le categorie più scelte dai consumatori.

Sconti e Offerte Amazon Prime: due giorni di grande successo per la piattaforma

I dispositivi Amazon più gettonati a livello mondiale, con questi sconti esclusivi ancor più del solito, sono stati: Echo, Fire TV e dispositivi Kindle. Grandi risultati anche per le piccole imprese, spesso trascurate proprio a causa di piattaforme di una tale portata. Partner di terze parti ne hanno tratto sicuramente beneficio rispetto ad altri anni.

In Italia, in particolare, tra i prodotti più acquistati in occasione dei due giorni di offerte Prime ritroviamo: cibo per gatti, rotoli di carta igienica Scottonelle, Capsule di caffè Borbone, lame di ricambio Philips, Detersivo in capsule Dash, Testine per spazzolino elettrico di Oral-B, Swiffer Duster e piumini Catturapolvere, integratori, Gel Calgon igienizzante per la lavatrice, Friggitrice ad aria Cosori da 5,5 litri di capienza.