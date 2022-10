La Nascent eVTOL racing league Airspeeder ha completato con successo quella che viene definita la “prima gara di auto volanti elettriche al mondo” durante il suo evento inaugurale.

Due piloti del team EXA si sono affrontati in South Australia utilizzando eVTOL telecomandati, dando il via a un campionato che alla fine alimenterà le serie di Grand Prix che si terrà in tutto il mondo.

Airspeeder è una lega per le corse elettriche con sede a Londra, annunciata per la prima volta nel novembre 2021. La lega esiste come entità di Alauda Aeronautics, una compagnia di aviazione elettrica con sede ad Adelaide, in Australia. Alauda progetta, ingegnerizza e costruisce gli aerei da corsa eVTOL della lega chiamati “Speeders“.

Obiettivo raggiunto

La società ha completato con successo la sua prima gara eVTOL a pilotaggio remoto nel 2021 compiendo il suo primo grande passo verso la costruzione di un campionato competitivo che sarà composto da più squadre che gareggeranno in tutto il mondo. Queste gare a pilotaggio remoto comprenderanno l’ammiraglia della serie EXA di Airspeeder per iniziare e alla fine si evolveranno in una serie di Gran Premi che si svolgeranno nell’aria sopra diversi paesi.

I piloti stessi hanno rinunciato a oltre 270 voli di prova e ore di gare al simulatore in preparazione di questa prima gara di auto volanti, dando il via alla gara inaugurale del circuito EXA della lega. Dopo l’evento arial su uno sky-track digitale di 1 km, Airspeeder ha incoronato il vincitore della “prima gara di auto volanti elettriche al mondo“: Zephatali Walsh.