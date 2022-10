Una delle prossime serie di smartphone che presenterà Xiaomi nel corso delle prossime settimane sarà Xiaomi Redmi K60. Come di consueto, questa nuova serie includerà almeno una versione standard e una Pro e sappiamo che almeno inizialmente sarà riservata al solo mercato cinese.

Xiaomi si appresta ad annunciare la nuova serie top Xiaomi Redmi K60

Xiaomi Redmi K60 sarà la prossima serie di smartphone di punta del noto colosso cinese. In queste ultime ore sono emersi alcuni dettagli riguardanti le specifiche. A rivelarli, in particolare, è stato il noto leaker Digital Chat Station. Secondo quanto rivelato da quest’ultimo, a bordo dei nuovi smartphone ci sarà il potente soc Snapdragon 8+ Gen 1.

Il leaker ha poi rivelato diverse specifiche della versione standard. In particolare, ha rivelato che il prossimo Xiaomi Redmi K60 avrà un display con una risoluzione 2K, quindi verosimilmente ci troveremo di fronte ad un pannello QHD. Oltre a questo, sappiamo anche che lo smartphone potrà contare su una batteria molto capiente da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W e con supporto alla ricarica wireless da 30W.

Per il momento questi sono i nuovi dettagli riguardanti la nuova serie di smartphone. Vi ricordiamo comunque che la stessa azienda ha confermato ufficialmente il loro arrivo e, secondo quanto è emerso, questa nuova serie potrebbe inaugurare la Dynamic Island in stile iPhone 14 Pro anche sui dispositivi Android. Staremo a vedere se sarà effettivamente così o se qualche azienda anticiperà sui tempi Xiaomi presentando in anticipo uno smartphone Android con questa fratture.