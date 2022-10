Come ben saprete, l’ultimo arrivato in casa Xiaomi è lo smartphone Xiaomi 12T Pro, di cui abbiamo già parlato ampiamente anche negli scorsi giorni.

Si tratta di uno smartphone davvero molto interessante, che ora è possibile portarsi a casa grazie ad un nuovo concorso lanciato dal colosso. Scopriamo insieme tutti i dettagli per partecipare.

Xiaomi 12T Pro in palio con un nuovo concorso

Il colosso cinese, per celebrare il lancio dello smartphone, ha creato il concorso Gioca e vinci con Xiaomi 12T Pro: il nome è già abbastanza esplicativo e l’iniziative permetterà a fortunati e preparati fan del brand di vincere Xiaomi 12T Pro in configurazione 8/256 GB. Più precisamente, sono tre gli smartphone in palio per il concorso e partecipare è davvero semplice.

Basta recarsi sul sito dedicato del colosso e rispondere a tre domande inerenti al brand e, in particolari, alla serie Xiaomi 12T. Xiaomi seguirà l’appuntamento con una live sul sito ufficiale dell’azienda e sul canale Twitch “xiaomiitalia”, a partire dalle ore 13. Per vincere, i partecipanti sono chiamati a rispondere correttamente almeno a 2 su 3 domande specifiche sulla Xiaomi 12T Series.

I primi due fan che risponderanno correttamente verranno annunciati in modalità ‘Instant Win’ nel corso della live, mentre il terzo smartphone in palio verrà assegnato con estrazione finale tra tutti i partecipanti, a prescindere dal numero di risposte corrette. Il regolamento completo è consultabile visitando la pagina dedicata al concorso.