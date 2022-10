WindTre non vuole essere da meno rispetto a Iliad e conferma alcune delle sue tariffe più interessanti anche in questa parte iniziale d’autunno. Gli abbonati che desiderano attivare un piano con WindTre possono scegliere alcune ricaricabili alternative rispetto alla Giga 120 di Iliad. Un esempio è dato dalla promozione Go Unlimited Star+.

WindTre, Giga illimitati nella tariffa low cost in estate

La WindTre Go Unlimited Star+ può essere ancora considerata come una delle ricaricabili più conveniente del momento con la garanzia di ricevere i costi più bassi del mercato. L’offerta del provider arancione, dedicata in particolar modo ai clienti che hanno attivato contestualmente una tariffa per la Fibra ottica, prevede tale modulazione.

Gli abbonati avranno accesso ad un ticket con Giga senza limiti anche con le velocità del 5G, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili. Il prezzo previsto per gli utenti è di 7,99 euro ogni trenta giorni.

La Go Unlimited Star+ può essere considerata una delle migliori ricaricabili del momento, anche grazie alla sua garanzia di prezzo bloccato nei primi sei mesi dal momento della sottoscrizione della SIM. WindTre infatti non prevede rimodulazioni nel semestre di partenza del contratto per ogni nuova utenza attiva.

Anche in questa circostanza, come per altre promozione, i clienti dovranno aggiungere alla quota mensile una quota di sottoscrizione dal valore di 10 euro. Necessaria anche la portabilità del numero da linee TIM, Vodafone ed Iliad o attivare una nuova rete con nuovo numero.