WindTRE è folle con la GO Unlimited Star+: giga senza limiti per tutti

Quando si sceglie di avere un gestore dalla propria parte per una promozione mobile, bisogna notare molteplici aspetti. Uno di questi può riguardare sicuramente la durata dell’offerta e la sua scadenza ma anche la quantità dei contenuti al suo interno così come il prezzo di vendita che risulta fondamentale.

Ad essere leader nel settore e spesso ad essere anche il gestore più permissivo per quanto riguarda i punti appena citati, è WindTRE. Il noto provider che è frutto dell’unione dei due storici gestori che per anni hanno dominato nel mondo della telefonia mobile italiana, sta riuscendo a monopolizzare l’attenzione intorno a sé. Sono tornata infatti delle offerte che hanno come unico obiettivo quello di strappare alla concorrenza quegli ex clienti che sono scappati via in passato. Il prezzo è basso come non mai, i contenuti sono al massimo storico e la qualità di certo non manca.

WindTRE: il gestore fa ritornare gli utenti al suo cospetto proponendo un’offerta mai vista prima con tutto senza limiti

Stavate aspettando il momento propizio per cambiare gestore mobile e offerta? Forse questo è arrivato. A metterlo a vostra disposizione ci pensa WindTRE, gestore che negli anni ha costruito la sua carriera proponendo delle offerte con prezzi molto bassi. Un esempio può essere proprio quest’ultima GO Unlimited Star+, soluzione che al suo interno include i migliori contenuti al miglior prezzo.

Ricordiamo infatti che ci sono minuti senza limiti per telefonare chiunque con SMS senza limiti. Il vero punto focale però sta nella connessione ad Internet, la quale consiste in giga illimitati. Il prezzo è di 7,99 € al mese.