Wi-Fi gratis distrugge TIM, Vodafone, Iliad e molti altri: internet non si paga

Tutti più o meno sono legati ad un gestore di fiducia per avere a disposizione un piano mobile che possa permettere di connettersi al mondo del web ogni giorno. Proprio per questo motivo ci sono dei costi da sostenere, i quali spesso confluiscono in quelle offerte che proprio i provider mobili rendono disponibili. Ci sono però anche delle opportunità da prendere al volo, proprio come quelle di cui si parla tantissimo ultimamente.

Il celebre progetto Wi-Fi gratis starebbe infatti interessando sempre di più l’Italia, con tantissime zone che sarebbero arrivati ad ottenere un servizio Wi-Fi gratuito pubblico. Questo sarà in grado di garantire ai cittadini e a tutti coloro che transiteranno in quel paese, tanta efficienza e una velocità maggiore negli scambi comunicativi. Sarà possibile infatti navigare sul web gratuitamente usando una connessione a banda ultralarga. Anche nei comuni più piccoli diventerà ben presto realtà il progetto europeo denominato WIFI4EU, il quale si è concretizzato al momento con l’attivazione di punti di accesso gratuito al web all’interno di spazi aperti ed edifici comunali.

Wi-Fi Gratis: il progetto che potrebbe rendere inutile avere Internet nella propria promozione telefonica

Sono state individuate più aree in Italia dove sarà possibile utilizzare il servizio. Ovviamente al momento non è disponibile in tutta Italia, ma ben presto la ramificazione di questo nuovo Wi-Fi gratis arriverà in tutto il paese.

Un esempio chiaro al momento è il piccolo comune di Paglieta, il quale ha ricevuto l’attivazione in 11 punti del paese. Non resta altro che aspettare che il tutto si espanda.