Vodafone è assurda: 100GB gratis con la Special solo oggi

Durante gli ultimi anni è capitato più volte che Vodafone venisse citata come una di quelle aziende che da sempre dominano nel mondo della telefonia. Effettivamente non si può assolutamente contraddire tale concetto, con il provider anglosassone che ha dominato e continua a dominare in tutta Europa.

I suoi numeri sono stratosferici, con grandi fetta di pubblico suddivise lungo tutto il continente. Allo stesso tempo però c’è da constatare che qualche utente di troppo avrebbe deciso di fare il percorso inverso abbandonando Vodafone. Il tutto è accaduto proprio a causa dei prezzi di vendita, i quali in realtà sono giustificati da una qualità di rete nettamente superiore. Ricordiamo infatti che Vodafone è il principale gestore del vecchio continente per quanto riguarda la qualità di ricezione soprattutto della linea Internet. Ora però l’obiettivo è ben chiaro: bisogna riportare indietro gli ex clienti, e come se non con delle offerte dal prezzo basso e con contenuti quasi illimitati?

Vodafone intraprendere una nuova strada: l’obiettivo è quello di riportare indietro tanti degli ex clienti scappati

Le due offerte principali sulle quali Vodafone sta facendo leva ultimamente sono molto conosciute. Sono stata in realtà proposte solo tramite contatto telefonico ad alcuni ex clienti, i quali possono notare quanto siano bassi i prezzi. Nel caso della prima soluzione, la Special 100 Giga, ci sono minuti ed SMS senza limiti con 100 giga di traffico dati ma solo se si paga in automatico con Smartpay. In caso contrario i giga scenderanno a 70.

La seconda offerta disponibile è la Digital Edition, la quale propone al suo interno gli stessi contenuti con 100 giga. Entrambe hanno il prezzo di 7,99 €, bisogna capire quale vi offriranno al telefono.