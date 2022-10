Quando un aereo è in volo, la Federal Communications Commission vieta l’uso di telefoni cellulari nel caso in cui eventuali segnali radio emessi possano interferire con i sistemi dell’aeromobile.

Ma quando metti il ​​cellulare in modalità aereo, disabiliti le comunicazioni cellulari. Ciò significa che il tuo dispositivo non funziona più come un telefono cellulare.

L’uso di dispositivi elettronici portatili sugli aerei è sotto la giurisdizione della Federal Aviation Administration, ma lascia a ciascuna compagnia aerea la facoltà di stabilire le proprie regole sull’utilizzo di un telefono in modalità aereo sui propri aerei.

Ciò significa che una volta che l’aereo è decollato non è possibile utilizzare il telefono per effettuare chiamate vocali o per utilizzare i dati cellulari.

Ma a seconda della politica della compagnia aerea con cui viaggi, potresti essere in grado di utilizzare il tuo cellulare in modalità aereo.

L’attivazione della modalità aereo disabilita le comunicazioni cellulari, il Wi-Fi e il Bluetooth. Ma puoi riattivare WiFi e/o Bluetooth se la tua compagnia aerea lo consente.

Cosa fare in caso di malfunzionamento

Volare è un modo sicuro di viaggiare, ma nelle rare occasioni in cui gli aerei effettuano un atterraggio di emergenza, è spesso di vitale importanza evacuare l’aereo il più rapidamente possibile dato che potrebbe esserci un incendio.

I passeggeri spesso dimenticano le istruzioni di sicurezza e cercano di raccogliere i propri effetti personali prima di lasciare l’aereo. Nel frattempo la cabina potrebbe riempirsi di fumo.

C’è stato un caso in cui dei passeggeri che si trovavano nel retro dell’aereo sono morti perché non hanno evacuato in tempo, mentre i passeggeri dalla parte anteriore dell’aereo sono stati evacuati con i loro effetti personali.

Questo è il motivo per cui si devono utilizzare i dispositivi elettronici personali durante il decollo e l’atterraggio. Devi essere pronto a scendere dall’aereo il più velocemente possibile. Dovresti usare qualsiasi dispositivo elettronico solo quando è sicuro farlo.