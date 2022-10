Smartphone che esplodono: attenzione a tutti questi aspetti, ecco perchè avviene

Stando a quanto riportato sono sempre di più gli utenti che hanno paura che il loro smartphone possa esplodere. Il tutto dopo alcune notizie che hanno inondato il web, facendo credere che tali eventi siano naturali e soprattutto ricorrenti. In realtà è molto complicato che uno smartphone esploda, dal momento che devono presentarsi determinate condizioni affinché questo possa succedere.

Le ultime notizie hanno parlato insistentemente di alcuni dispositivi di Samsung che, conservati nei loro scatole per alcuni anni, hanno cominciato a presentare un sollevamento della scocca posteriore. La batteria infatti si sarebbe gonfiata, portando in alcuni casi gli utenti a preoccuparsi molto. Già in passato si era parlato tanto di Samsung e delle esplosioni, il tutto per quanto riguarda la gamma Note 7 che fu poi cancellata. Ora però bisogna capire perché si verificano fenomeni del genere.

Smartphone che esplodono: ecco alcune puntualizzazioni in merito al problema di cui tutti possono avere paura

All’interno di uno smartphone c’è una batteria agli ioni di litio, la quale al suo interno vede un anodo e un catodo. Entrambi sono separati da una membrana, la quale, ha il compito di evitare il contatto tra i due. Nel momento in cui anodo e catodo vengono a contatto, partirà una sorta di combustione interna che potrebbe portare all’esplosione. Ovviamente il tutto si verificherà dopo brutta caduta di uno smartphone, ma una volta su 100.000. In alcuni casi però si tratta di difetti di fabbrica.

Ovviamente potete rendervi conto se sta per avvenire un’esplosione, dal momento che la scocca del vostro smartphone si solleverà in seguito al rigonfiamento della batteria.