Sky, Netflix e Disney+: i prezzi sono assurdi, ecco quale conviene di più

Avete voglia di guardare la TV? Dovete solamente scegliere a quale colosso affidarvi. Ci sono tantissime offerte come quelle di Sky, Netflix e Disney+.

Sky, Netflix e Disney+ si danno battaglia: ecco cosa sta succedendo e quali sono le migliori offerte ora disponibili

Questa nuova offerta da parte di Disney+ di 1,99 € al mese aveva colto tutti di sorpresa, spostando gran parte del pubblico dal lato del celebre colosso del mondo dello streaming. Quell’offerta però adesso è finita e proprio per questa motivazione in tanti starebbero rivedendo i propri piani. Resta comunque il grande vantaggio di un abbonamento, quello di Disney+, che consente di avere tutto per soli 8,99 € al mese al massimo della qualità. Ci sono serie TV ma anche diversi film che potrebbero risultare davvero entusiasmanti.

Per quanto concerne invece Sky, per avere il pacchetto TV al completo con all’interno sia il cinema che Netflix, bisognerebbe sottoscrivere un unico abbonamento. Il prezzo mensile di quest’ultimo corrisponde a 19,90 € al mese.

Netflix invece risulta la piattaforma con l’offerta più vasta sia di contenuti che di piani. Il primo, quello base, consente a tutti di avere per 7,99 € al mese ogni contenuto ma nella risoluzione più scarsa, ovvero in SD. Inoltre sarà disponibile solo su un dispositivo. Segue poi il piano standard che costa 12,99 € al mese con due schermi a risoluzione full HD. Termina il discorso il piano Premium, il quale come tutti ben sanno costa 17,99 € al mese con tutto il meglio. Ci sono infatti quattro schermi inclusi e la qualità in HDR e 4K disponibile.