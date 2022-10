Delta Air Lines ha dichiarato giovedì che lavorerà con il Massachusetts Institute of Technology su uno studio che esaminerà l’impatto ambientale delle scie di condensazione degli aerei.

L’obiettivo dello studio è come eliminare le scie di condensazione persistenti, che costituiscono circa il 10% di tutte le scie di condensazione e creano nuvole che intrappolano il calore e riscaldano la terra.

Le scie di condensazione si formano circa il 65% delle volte quando gli aerei sono all’altitudine di crociera e il vapore acqueo di scarico degli aerei si combina con il vapore acqueo atmosferico per formare nuvole di cristalli di ghiaccio, ma solo il 10% dura più di pochi minuti. Si ritiene che quelle scie di scie persistenti siano “uno dei maggiori impatti ambientali dell’aviazione“, secondo Delta.

Bisogna salvaguardare l’ambiente

Un metodo per ridurre le scie di condensa potrebbe essere il volo a diverse altitudini, cosa che secondo Delta potrebbe ridurre l’impatto dell’aviazione sul clima “di circa l’80%”.

Il responsabile della sostenibilità di Delta, Pam Fletcher, ha dichiarato in una dichiarazione scritta che il lavoro “ha il potenziale per avere un impatto importante sulla nostra impronta ambientale in pochi anni“.

Il MIT utilizzerà un algoritmo per prevedere dove è probabile che si formino le scie di condensazione.

“Lavorare con i partner delle compagnie aeree ci offre l’accesso ai voli e le competenze operative necessarie per condurre prove di volo di successo“, ha affermato Steven Barrett, direttore del Laboratory for Aviation and the Environment del MIT, in una dichiarazione scritta. Ha aggiunto che l’elusione delle scie di condensazione “ha il potenziale per ridurre notevolmente l’impatto ambientale dei viaggi aerei in modo rapido e a basso costo“.