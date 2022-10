Il colosso Nokia ha recentemente vinto la causa contro Oppo e quest’ultimo è stato costretto a ritirarsi completamente dal mercato tedesco, o almeno così si pensava fino a qualche ora fa.

L’accusa di Nokia verso Oppo era di aver utilizzato alcuni brevetti legati alla tecnologia 5G. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla vicenda.

Oppo è determinato, il brevetto non è stato violato

Come ricorderete, ad agosto di quest’anno ad Oppo era già stato impedito di vendere nuovi dispositivi sul territorio tedesco: il tribunale regionale di Monaco aveva infatti imposto all’azienda cinese il divieto di vendere smartphone a partire dal 5 agosto, in attesa che la causa arrivasse ad una definitiva risoluzione.

Solo qualche giorno fa è però arrivato il verdetto finale, e diceva proprio che Nokia aveva vinto la causa: dopo questa decisione si pensava che Oppo non avrebbe più potuto vendere, né nei negozi fisici che negli store online, i propri smartphone. Sul sito web tedesco di Oppo è apparsa la dicitura “Le informazioni sul prodotto non sono attualmente disponibili” direttamente sulla home page e sono stati rimossi tutti i riferimenti allo store. La situazione era questa fino a qualche ora fa.

Nelle ultime ore infatti, il tribunale regionale di Mannheim ha dichiarato che il processo di cui abbiamo appena parlato è stato annullato in quanto Nokia ha ritirato la propria denuncia contro OnePlus (affiliata Oppo) su uno dei due brevetti tanto discussi. Si è scoperto infatti che il brevetto in questione non sembra essere effettivamente violato, contrariamente alla sentenza del Tribunale di Monaco.