Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha annunciato Meta Quest Pro, un nuovo visore per la Realtà Mista, dispositivo indicato come pensato “per rendere il metaverso realtà”.

Il visore in questione integra molte funzionalità di quelle che indiscrezioni che circolano da tempo indicano come in arrivo anche con il visore che Apple dovrebbe presentare il prossimo anno. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Meta presenta il nuovo visore da quasi 2000 euro

Il nuovo dispositivo integra lenti “pancake” con tecnologia ottica che curva la luce all’interno del modulo ottico che consentono il design slanciato e di offrire display con alta risoluzione. Una batteria curva è collocata nella parte posteriore per offrire una migliore vestibilità/calzata più ergonomica. I display LCD promettono una densità di pixel del 37% maggiore rispetto ai modelli precedenti e una scala di colori 1,3 volte più grande.

I sensori di movimento sono gestiti da un processore mobile Snapdragon 662 per ogni controller, ed è offerto il feedback aptico TruTouch nei controller impugnabili. Il colosso promette infatti “pecisione del movimento di chiusura delle dita che assicura un controllo accurato”. Il tracking delle espressioni in tempo reale consente di creare un avatar in grado di riprodurre le espressioni facciali dell’utente: il modo in cui sorride, alza un sopracciglio, fa l’occhiolino, ecc.

Il prezzo negli USA è di 1499$ e in Italia sarà di 1799 euro, elemento che lo posiziona come un prodotto high-end, distante da prodotti quali Meta Quest e Meta Quest 2, venduti a prezzi più contenuti. I pre-ordini di Meta Quest Pro sono già partiti e le spedizioni partono il 25 ottobre.