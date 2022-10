In queste ore, il team di Luna Rossa ha varato il primo Prototipo di imbarcazione che permetterà di sfidare di Team New Zealand nella prossima edizione dell’America’s Cup. I lavori del sindacato Italiano sono iniziati già dopo la grande sfida del 2021 e l’obiettivo è riuscire a conquistare la “Coppa delle 100 ghinee” nella prossima campagna.

Il varo si è tenuto sul molo Ichnusa del porto di Cagliari con una diretta su YouTube. Grazie al Luna Rossa Prototype, il team capitanato dallo skipper Max Sirena si allenerà per la prossima sfida prevista nel 2024 a Barcellona.

Grazie a Luna Rossa Prototype, l’equipaggio potrà prendere nuovamente confidenza con la classe AC 75. Si tratta della categoria di imbarcazioni estremamente tecnologica a cui apparterranno le barche della prossima America’s Cup.

Luna Rossa ha varato Prototype, l’imbarcazione destinata a sviluppare e testare le soluzioni per da utilizzare per provare a vincere la prossima America’s Cup

Infatti, le barche monoscafo di nuova generazione viaggeranno sui foil, delle derive immerse nell’acqua che permettono di sollevare lo scafo facendolo viaggiare a pelo d’acqua. Questo configurazione va a ridurre notevolmente l’attrito generato dallo scafo e, di conseguenza, la barca raggiungere velocità incredibili.

Come confermato dallo stesso Max Sirena “questa barca sarà utilizzata dal team per effettuare tutto lo sviluppo, la ricerca e la messa a punto per le vele, i sistemi, le linee di carena e le derive“. Tutte le informazioni raccolte permetteranno di realizzare la versione finale dell’AC 75 da utilizzare per la prossima America’s Cup. La barca è stata costruita interamente e progettata a Cagliari utilizzando tecnologie avanzatissime.

Inoltre, Luna Rossa Prototype sarù un ottimo modo per effettuare gli allenamenti oltre che lo sviluppo. L’equipaggio tornerà a navigare ad oltre 50 nodi in foil, pari a circa 90 chilometri orari, quindi bisogna abituarsi ad avere margini di tempo ridottissimi per ogni azione da compiere a bordo.