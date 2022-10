Una delle più grandi compagnie aeree del mondo ha bannato gli Air Tags: il popolare dispositivo di localizzazione di Apple a cui alcuni viaggiatori si sono rivolti per monitorare il proprio bagaglio durante il volo.

La compagnia aerea tedesca Lufthansa mercoledì ha chiarito la sua politica, affermando in una dichiarazione che le autorità aeronautiche tedesche avevano concordato con la sua valutazione dei rischi e affermando che i dispositivi di localizzazione non rappresentano alcun rischio per la sicurezza. “Questi dispositivi sono consentiti sui voli Lufthansa“, ha concluso Lufthansa.

Non è stato chiaro quando si fosse svolta la valutazione del rischio della compagnia aerea; la società non ha risposto alle domande mercoledì sulla politica degli Air Tags, incluso il motivo per cui quattro giorni fa è stata comunicata erroneamente la notizia nei tweet del suo account Twitter verificato.

Air Tags e prodotti di tracciamento simili come Tile e Chipolo sono emersi come un modo popolare per i viaggiatori di tenere d’occhio i bagagli registrati che si perdono durante il viaggio. Da quando Apple ha introdotto le targhette l’anno scorso, le persone le hanno usate per trovare carichi di bagagli rubati e rintracciare tutti i tipi di oggetti smarriti o rubati, dalle chiavi dell’auto ai cani.

Un problema comune che va risolto

I bagagli “smarriti, danneggiati, e in ritardo” rimangono un problema significativo per i viaggiatori di tutto il mondo. A livello nazionale, solo nel mese di luglio, 275.582 bagagli registrati sono stati maltrattati o smarriti, secondo il rapporto sui consumatori di viaggi aerei del Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti di settembre.

Prima di invertire la rotta mercoledì, Lufthansa sembrava essere l’unica grande compagnia che aveva specificamente vietato gli AirTags dal bagaglio da stiva dei passeggeri. In risposta alla domanda di un cliente sul presunto divieto, la società sabato ha risposto dal suo account Twitter ufficiale che considerava pericolosi gli AirTags attivati: la disattivazione li rende inutili. Ha continuato dicendo che i localizzatori di bagagli erano soggetti alle normative sulle merci pericolose, citando le linee guida dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale.

Le batterie al litio possono prendere fuoco se danneggiate, motivo per cui le autorità di regolamentazione come la Federal Aviation Administration richiedono che oggetti come cellulari, tablet, penne per vaporizzatori e fotocamere siano completamente disattivati ​​se riposti nel bagaglio registrato.