Le piogge torrenziali hanno martellato la città di Houston per anni, provocando inondazioni ripetute, pesanti e mortali.

Parti della contea di Harris sono scese di 10 metri dagli anni ’20, secondo i dati dell’US Geological Survey.

I funzionari statali e locali hanno compiuto vari sforzi negli ultimi 40 anni per stabilizzare il terreno, ma alcune aree continuano ad affondare.

Spring Branch, dove si incontrano l’Interstate 10 e la Beltway 8, è sceso di 1 metro dal 1975. Jersey Village, lungo la Route 290 e ad ovest della Beltway 8, è più in basso rispetto al 1996. E Greater Greenspoint, dove l’Interstate 45 si interseca con la Beltway 8, ha ceduto solo nell’ultimo decennio, secondo i dati USGS.

“Quando affondi così tanto, diventa un’area soggetta a inondazioni“, ha affermato Mark Kasmarek, idrogeologo per più di 30 anni con l’USGS.

Una mappa creata utilizzando i dati del Servizio geologico degli Stati Uniti mostra fino a che punto la contea di Harris sia diminuita di quota dagli anni ’20. Sebbene la maggior parte della regione a est si sia stabilizzata, le aree a ovest continuano a diminuire a un ritmo significativo, secondo l’agenzia.

Un problema urgente

Il motivo per cui ciò sta accadendo è ovvio: la regione in via di sviluppo attinge una quantità eccessiva di acque sotterranee per mantenersi. Nell’ultimo secolo, le falde acquifere qui hanno perso la maggior parte dell’autonomia, lasciando il terreno al collasso.

Lo United States Geological Survey monitora il cedimento in tutta la regione utilizzando dispositivi detti estensimetri. Il grafico mostra fino a che punto alcune aree della regione si sono cedute dal 1974.

Houston si trova in una delle più grandi conche di subsidenza della nazione, così chiamata per l’effetto cratere che si verifica quando il terreno crolla.

Una mappa USGS della contea di Harris mostra la conca della città contenente molte conche più piccole, alcune con dislivelli che possono arrivare fino a 10 metri. Molte di queste aree si trovano in luoghi noti per essere allagati, come le Heights, Montrose, il centro e vicino all’East End.