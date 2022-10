Iliad devastante: nuova offerta da 120GB e regalo per tutti gli utenti gratis

Il miglior gestore del momento, come da qualche anno a questa parte, è Iliad grazie alle sue offerte. No, non stiamo parlando solo di quelle mobili ma anche di quella fissa che da ormai più di un anno caratterizza il provider.

Avere la fibra ottica sarà un gioco da ragazzi visto che il prezzo è di 15,99 € al mese se siete già clienti con lo smartphone. In caso contrario il prezzo sarà di soli 23,99 € al mese. Sono inclusi contenuti senza limiti e la velocità Internet pari a 5 gigabit.

Iliad fa ancora parlare di sé grazie ad un’offerta del passato che però è sempre attuale grazie al suo prezzo e ai suoi contenuti

Quella Giga 120 che tutti volevano in passato e che improvvisamente fu tolta dallo Store ufficiale di Iliad, ora è di nuovo disponibile con tutti i contenuti che anche allora erano disponibili.

Ricordiamo infatti che tutti coloro che vogliono avere il meglio possono rifarsi a questa soluzione, la quale consente a tutti i clienti di avere il massimo per quanto riguarda i contenuti ma soprattutto per quanto riguarda la convenienza del prezzo mensile.

La Giga 120 di Iliad viene infatti offerta a 9,99 € al mese, con il prezzo che non cambierà mai non essendo soggetto a rimodulazioni. Al suo interno ci sono minuti senza limiti per le telefonate verso fissi e mobili in Italia, SMS illimitati verso tutti i numeri e anche minuti illimitati verso 60 destinazioni incluse nel mondo.

Il vero punto a favore però sta nella connessione Internet, la quale risulta forse la migliore per quantità: ci sono infatti 120 giga. La connessione 5G inoltre viene offerta in regalo dal provider.