I Blink-182 hanno annunciato ufficialmente la reunion del gruppo originale scatenando la gioia dei fan di tutto il mondo. Ecco quindi che molto presto sarà possibile vedere nuovamente in azione Mark Hoppus, Tom DeLonge e Travis Barker.

La notizia è stata diffusa dall’account ufficiale del gruppo e poi ripresa dai vari account personali. Il video messaggio è, come sempre, in pieno stile Blink-182 quindi pieno di ironia. Tuttavia, a rendere contenti gli appassionati non è solo il ritorno della band.

Infatti, i tre musicisti hanno confermato il debutto di un singolo inedito che preannuncia il nuovo album. La canzone si chiamerà Edging e sarà lanciata venerdì 14 ottobre. Purtroppo non ci sono ancora dettagli sul nome dell’album.

I fan in delirio hanno festeggiato il ritorno dei Blink-182, la band ha annunciato un nuovo singolo, un nuovo album e un tour mondiale

Per celebrare al meglio il ritorno sulle scene dei Blink-182, il trio ha confermato anche l’arrivo di un tour mondiale che si terrà nel corso del 2023. Tra le varie tappe ci sarà anche l’Italia con un concerto previsto per il 6 ottobre del prossimo anno. La location scelta è l’Unipol Arena di Bologna e sarà l’unica data nel nostro Paese.

Sebbene i Blink-182 non siano mai stati ufficialmente sciolti, la formazione originale composta da Mark Hoppus, Tom DeLonge e Travis Barker non suonava più insieme dal 2008. In seguito, la band ha continuato a suone senza DeLonge e al suo posto è arrivato Matt Skiba.

Tuttavia, adesso tutto cambia con il rientro di Tom DeLonge che riporta subito alla mente il periodo d’oro della band caratterizzato da canzoni del calibro di “What’s My Age Again?”, “All the Small Things” o “Adam’s Song”.