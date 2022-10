Periodo attuale mostra quanto i nuovi gestori stiano facendo di tutto pur di mettere in difficoltà quelli che da sempre dominano. Nella schiera di questi ultimi ci sono sicuramente i gestori virtuali, i quali hanno convogliato tutte le loro energie nelle nuove offerte mobili. Queste, ricche di contenuti di ogni genere ma soprattutto provviste di prezzi molto più bassi rispetto alla concorrenza, stanno riuscendo a convincere anche gli ultimi irriducibili.

ho. Mobile è uno dei gestori più attivi in questo momento, soprattutto con le pubblicità in televisione. Le sue offerte stanno riscuotendo un gran successo proprio per le motivazioni appena citate qualche riga più in su. Le promozioni del gestore sono piene di ogni cosa e soprattutto non cambiano mai con il loro prezzo. Inoltre la rete è garantita grazie all’appoggio su Vodafone.

ho. Mobile: ci sono offerte fino a 200 giga, ecco tutti i prezzi e i contenuti

Le offerte di questo provider stanno testando tantissimo stupore negli utenti che cercavano un nuovo gestore. La più interessante delle offerte costa 9,99 € al mese e comprende al suo interno 200 giga per navigare sul web. Ci sono anche i minuti ed SMS illimitati, con la promozione che è destinata ai clienti Iliad, Fastweb, Poste, CoopVoce e alcuni operatori mobile.

ho. Mobile propone anche un’altra soluzione per 7,99 € al mese, sempre per gli stessi gestori. Ci sono al suo interno minuti ed SMS senza limiti verso tutti con 150 giga di traffico dati. Il prezzo corrisponde a soli 7,99 € al mese per sempre. Ricordiamo che l’attivazione è gratuita per tutti.