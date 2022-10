La missione europea Copernicus Sentinel-2 ha catturato un’immagine straordinaria del vulcano Stromboli in Italia meno di cinque ore dopo l’eruzione del 9 ottobre.

L’immagine, elaborata con colori reali, mostra lava che si riversa nel mare e enormi pennacchi di fumo e cenere che si innalzano sopra il vulcano. L’eruzione ha provocato il parziale collasso della terrazza del cratere del vulcano, secondo un comunicato dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), e ha spinto le autorità di protezione civile italiane a lanciare un’allerta arancione a causa della perdurante “situazione di maggiore squilibrio del vulcano”.

Il vulcano Stromboli e la sua isola omonima si trovano nell’Italia meridionale, appena al largo della punta settentrionale dell’isola di Sicilia, nel Mar Tirreno. Sull’isola vivono circa 300 abitanti a tempo pieno, la maggior parte nel villaggio di Ginostra, che è segnato nell’immagine satellitare a sud-ovest del cono vulcanico.

Coinvolto anche l’Etna

Il vulcano ha eruttato frequentemente negli ultimi 90 anni, rendendolo uno dei siti più attivi al mondo.

Lo stesso giorno in cui è iniziata l’ultima eruzione, il satellite Sentinel-2 ha anche individuato “aree calde” sul vulcano Etna in Sicilia, che si trova a circa 100 chilometri da Stromboli. I satelliti hanno rilevato un pennacchio caldo ma nessuna lava in eruzione dall’Etna, che è attiva come Stromboli. Nel maggio 2021, i due vulcani sono eruttati lo stesso giorno, suggerendo che potrebbe esistere un collegamento tra i due, anche se gli scienziati ritengono che i due vulcani siano sistemi separati e non collegati, ciascuno con il proprio modello di eruzione e generazione di magma.

La missione Sentinel-2 è composta dai satelliti Sentinel-2A e Sentinel-2B che, a loro volta, fanno parte del Programma Copernicus gestito dall’Unione Europea e dall’ESA. Il satellite Sentinel-5P è stato coinvolto nella valutazione dell’entità della recente perdita del gasdotto Nord Stream.