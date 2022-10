Bollo auto e canone Rai addio: così potete abolire le due odiosissime tasse

Facendo un percorso ben preciso, ogni italiano si ritroverà a pagare delle tasse che magari gli sembrano più o meno giuste. Tra queste ce ne sono alcune che però non fanno altro che scatenare la rabbia degli utenti, qui contribuenti che negli anni hanno speso fin troppi soldi in tasse che in altri paesi non sono proprio contemplate.

Tra queste ci sono anche il bollo auto e il canone Rai, due imposte inedite in altri paesi. Sono in Italia infatti si pagano tasse del genere, le quali hanno natura diversa.

Bollo auto e canone Rai: ci sono più modi per evitare di pagare quelle che sono le tasse più odiate dagli italiani

Il canone Rai è una tassa nazionale, mentre il bollo auto risulta una tassa a carattere regionale. Per quanto riguarda proprio il canone Rai, ci sono dei modi per evitare di pagarlo ma dovete avere determinati requisiti. Il primo può essere quello di avere 75 anni di età o più, in modo da essere esentati dal pagamento. La stessa cosa vale per coloro che hanno un reddito al di sotto della soglia minima o per coloro che in casa non hanno alcun parecchio in grado di ricevere i canali TV.

Per quanto riguarda il bollo auto, la situazione risulta leggermente più ingarbugliata. Essendo una tassa a carattere regionale, ci sono alcune persone che si ritroverebbero a pagarla anche in condizioni molto particolari. Se in Piemonte e Lombardia infatti chi ha un’auto elettrica è totalmente esente dal pagamento del bollo, non è lo stesso nelle altre regioni: qui infatti si avrà un periodo massimo di cinque anni di esenzione.