Apple potrebbe essere già pronta a lanciare dei nuovi dispositivi. L’azienda di Cupertino potrebbe annunciare i suoi iPad 2022 entro la fine di questo mese e abbiamo già alcune delle possibili date nelle quali potrebbe procedere con la presentazione ufficiale.

Secondo la maggior parte delle voci trapelate in rete Apple ha intenzione di annunciare i suoi dispositivi il 24 ottobre. La data non è ancora confermata e secondo alcuni pareri emersi in rete non si tratta di una previsione corretta. Tenendo conto della strategia solitamente applicata dal colosso e dalla scelta di annunciare i nuovi dispositivi sempre negli stessi giorni della settimana, alcune voci ritengono che la presentazione si terrà il 25 o il 26 ottobre.

Apple: iPad Pro e nuovi Mac in arrivo!

Nelle prossime settimane, dunque, il colosso di Cupertino rilascerà alcuni nuovi dispositivi. Stando a quanto riferito da Gurman saranno annunciati i nuovi iPad Pro e dei nuovi Mac.

L’esperto ritiene che il lancio non avverrà tramite un evento fisico e che non si terrà alcuna presentazione in streaming. La Mela morsicata rilascerà alcuni comunicati stampa tramite i quali renderà ufficiale l’arrivo dei device.

Nello specifico, i dispositivi Apple previsti sono un nuovo modello di iPad Pro da 11 pollici, accompagnato da una versione da 12,9 pollici. A seguire ci sarà un MacBook Pro da 14 pollici, disponibile anche in una versione da 16 pollici. Infine, a completare la lista un nuovo Mac mini con M2.

La data esatta nella quale sarà possibile procedere con l’acquisto dei prodotti Apple non è chiara ma mancano soltanto pochi giorni e ogni informazione sarà chiarita dalla stessa azienda.