Non è un mistero che il gestore più famoso in Europa sia Vodafone, il provider colorato di rosso che è riuscito pian piano a guadagnarsi la maggior fetta di mercato. I numeri non mentono e sono nettamente dalla sua parte, nonostante l’ultimo periodo sia stato caratterizzato fortemente dall’ascesa di tantissime realtà appartenenti al mondo della telefonia mobile.

Vodafone distrugge la concorrenza a colpi di offerte vecchie ma ristrutturate: sono tornati diversi clienti grazie ai prezzi di vendita

Soprattutto i gestori virtuali sono stati grandi portatori di sventura per Vodafone, che però non perde la sua clientela. In realtà qualche utente di troppo sarebbe scappato via e proprio per questa motivazione il gestore starebbe cercando di riprenderselo. È stata avviata una nuova campagna autunnale che comprende la proposta di due offerte mobili, le quali con tanti giga al loro interno ma soprattutto con prezzi di vendita molto più abbordabili del solito, potrebbero recuperare una buona fetta di pubblico perduto.

Non è un mistero infatti che diverse persone stiano cercando di rientrare in Vodafone proprio per la grande qualità di rete. Per questo motivo sono state proposte due soluzioni molto simili tra loro, le quali si differenziano solo per il metodo di pagamento. La prima infatti è la Special 100 Giga, soluzione che consoli 7,99 € al mese permette di avere minuti senza limiti verso tutti, messaggi senza limiti verso tutti e soprattutto 100 giga ma solo se si paga con Smartpay.

La Digital Edition invece permette di avere lo stesso tipo di contenuti per lo stesso prezzo mensile anche con ricaricabile semplice.