L’operatore Vodafone Italia ha recentemente modificato alcuni aspetti della modalità di convergenza fisso mobile, adesso denominata Infinito Insieme.

Quest’ultima consentirà sempre di ottenere Giga illimitati 5G per le linee mobili associate, ma adesso permette di scegliere se pagare il costo della SIM anche fuori dalla fattura del fisso. Inoltre, in questo periodo Vodafone regala 4 mesi omaggio di NOW, la piattaforma streaming di Sky. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone Infinito Insieme: nuova convergenza fisso mobile

La nuova convergenza Vodafone Infinito Insieme è valida per nuovi e già clienti di rete fissa, in ADSL, FTTC, Fibra FTTH e anche FWA, che decidono di “creare la famiglia”, ossia abbinano la linea fissa alla propria linea mobile Vodafone con possibilità di associarne altre 5 intestate anche ad altre persone.

Nello specifico, la nuova iniziativa è valida per le offerte Vodafone Family Plan, ossia per chi attiva sia una nuova linea mobile che una nuova linea fissa, per i già clienti mobile che attivano che attivano un’offerta di rete fissa a prezzo scontato, per i già clienti di rete fissa Vodafone che attivano una linea mobile e anche per i già clienti Vodafone sia sul fisso che sul mobile che non hanno creato la famiglia e quindi non hanno ancora alcun beneficio legato alla convergenza.

A parte questa novità, i benefici per le SIM che entrano in famiglia non subiscono modifiche e restano uguali nel caso di pagamento della SIM in fattura o fuori fattura. In più, con la nascita di Vodafone Infinito Insieme, l’operatore regala anche 4 mesi omaggio di NOW, nello specifico i Pass Cinema e Entertainment ai clienti fisso mobile oppure il solo Pass Cinema a chi associa anche Vodafone TV.