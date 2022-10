Telegram distrugge WhatsApp per più motivi: è addio all'app colorata di verde

Anni fa gli SMS cominciarono ad avviarsi verso la strada del pensionamento per via del lancio delle prime applicazioni di messaggistica istantanea. Queste, collegate ad Internet, non necessitano della rete telefonica e pertanto potrebbero funzionare anche senza una scheda all’interno dello smartphone. Tanti però sono i vantaggi oltre a questo per i quali le persone hanno deciso di utilizzare sempre di più le varie applicazioni di riferimento tra le quali domina WhatsApp.

I numeri dalla parte della nota applicazione è finita all’interno del gruppo di Zuckerberg, sono davvero impressionanti. Si parla di oltre 2 miliardi di utenti in giro per il mondo ad utilizzare questo servizio, il quale però viene costantemente messo in crisi da una concorrente in particolare. Il nome lo conoscete già: è Telegram. La famosa applicazione russa che sfida quella americana, sta provando in ogni modo ad avvicinarsi. A falcate sempre più ampie, Telegram sta riuscendo a raggiungere WhatsApp, mettendo in programma di batterla presto.

Telegram batte già WhatsApp per alcune caratteristiche, uno in particolare che potrebbe tornare utile

State ancora utilizzando WhatsApp e non conoscete Telegram? Ci sono degli aspetti di questa applicazione che dovresti invece fare vostri. Avere un canale Telegram dedicato potrebbe comportare tantissimi vantaggi, soprattutto se desiderate ogni giorno avere le offerte di Amazon.

Il nostro canale Telegram ad esempio viene gestito solo con la pubblicazione di offerte Amazon a prezzi minimi storici e con codici sconto disponibili. Il tutto ovviamente in maniera gratuita. Basta semplicemente iscriversi al canale, il quale conta oltre 57.000 utenti, cliccando qui. Entrerete all’istante.