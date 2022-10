Minisforum è una delle aziende più affermate nel panorama dei Mini Pc. Propone soluzioni sia con processori Intel che AMD, tra le più compatte, espandibili e performanti sul mercato.

Abbiamo provato il nuovissimo NUCXI5, un mini pc dal design slim e accattivante, che promette molta potenza e strizza l’occhio al gaming grazie alla scheda video NVIDIA RTX 3060 dedicata.

Componenti e Design

Il nostro modello è dotato di un processore I5-1140H (architettura Tiger Lake), equipaggiato con 16 GB di RAM e 512GB di storage SSD m.2 NVMe 2280. Il vero punto di forza però è l’aggiunta della RTX 3060 versione latptop, un modello abbastanza performante e che quindi rende il mini pc adatto anche a sessioni di gaming “spinte”

Il case è in alluminio, dalla forma allungata, e con un effetto satinato opaco, con un teschio sul fronte che produce un piacevole impatto visivo, mentre la placca sul retro è forata per permettere una buona ventilazione interna. Il case va avvitato all’apposito stand, abbastanza robusto e pesante, così da garantire un’ottima stabiltà.

1 su 5

Ingressi e porte

3 porte usb 3.2 di Tipo-A sul frontale, insieme all’ingresso per una SD card e al jack audio, Pulsante di accensione e anche un comodo tasto che permette di passare dalla modalità di gioco a quella d’ufficio. Sul retro invece è presente un’uscita video HDMI, una porta Ethernet 2.5 Gigabit e una Thunderbolt 4. Non manca ovviamente l’ingresso dell’alimentatore da 230 Watt.

Il profilo Slim del Minisforum NUCXI5 rende difficile ulteriori espansioni. Difatti gli unici slot di espansione sono 2 soli slot SSD 2280, in versione NGFF Sata o NVMe PCIe 4.0. Anche la RAM può essere aumentata fino ad un massimo di 64GB, anche se per farlo, in assenza di ulteriori slot, vanno sostituiti completamente i moduli esistenti.

Prova d’uso, stress test e benchmark

Minisforum ha preinstallato Windows 11, presente quindi anche il chip TPM (Trusted Platform Module) per la crittografia del disco. La prima installazione del sistema operativo è velocissima, una decina di minuti al massimo, e dopo aver installato i software necessari per i nostri utilizzi, abbiamo voluto vedere immediatamente di che pasta è fatto, cominciando gli stress test con diversi software.

Questi test sono stati effettuati in entrambe le modalità, sia in modalità standard e in “Gaming Mode”, e in entrambi i casi, siamo rimasti molto colpiti dalle performance che il Minisforum NUCXI5 ha ottenuto.

Iniziamo con il parlare del consumo, il processore ricordiamo ha un’architettura a 10nm con un TDP dichiarato di 45 Watt. Per quanto riguarda invece la RTX 3060 il consumo è leggermente più alto e il TGP oscilla tra il 68W e i 115W. Il consumo in Idle era stabile tra i 28-30W mentre durante gli sessioni di gioco prolungate è arrivato ad avere picchi di 157W.

Nonostante tutto la temperatura, durante la nostra prova negli stress test è aumentata al massimo fino a 63 gradi. Sicuramente in sessioni di gioco lunghe, o in rendering video ad esempio, la temperatura tenderà ad aumentare leggermente, portandosi sui 70, anche 75 gradi.

1 su 8

Nota molto positiva anche per quanto riguarda la rumorosità. In idle o durante l’utilizzo standard il pc è veramente molto silenzioso e le ventole non intervengono praticamente mai. La temperatura media di utilizzo in questo caso si aggirava intorno ai 52 gradi. Durante il gioco, o durante sessioni di rendering video, quando le temperature invece si alzavano, l’intervento della ventola e il rumore prodotto non era mai invasivo.

Lato storage come abbiamo detto è dotato di un ssd da 512GB NVMe 2280, anche se è disponibile in tagli più piccoli (da 256GB) o fino a 1TB. è un modello generico, e difatti le performance rilevate sia in scrittura che il lettura non fanno gridare al miracolo, se comparate con i benchmark di modelli di marchi noti presenti sul mercato.

Tuttavia possiamo rimpiazzare l’unità sostituendola con un modello più performante, ed eventualmente usarla come disco secondario (in quel caso va reinstallato il sistema operativo).

Gaming

Discorso a parte merita il gaming. C’è da elogiare NVIDIA per i risultati della 3060. Il modello laptop (equipaggiato sul NUCXI5) è mediamente il 15-20% meno performante rispetto alla stessa GPU per la fascia desktop. Tuttavia le performance sono a nostro dire ottime.

La gpu raggiunge temperature tra i 67 e 75 gradi, con un consumo che varia da 80W fino a picchi di 100W. Abbiamo provato giochi quali:

Call of Duty Warzone

Apex Legend

Stray

E anche gli FPS raggiunti sono stati una sorpresa (superiori ai 100 nel caso di Apex Legend) e Stray. Questo a risoluzioni di 1440p e 1080p.

Conlusioni

SORPRESA, questa è la parola che più di tutte riassume la nostra esperienza con il minipc Minisforum NUCXI5. E un mini pc potente, esteticamente bello, silenzioso. Non è da sottovalutare anche la portabilità, visto che può comodamente essere staccato e portato con se in uno zaino, dato il peso di soli 2.4kg.

La sorpresa maggiore è stata provo la RTX 3060, che eleva il minipc da una nicchia destinata ad un uso basilare, d’ufficio, e lo rende appetibile anche per tutti quei gamer che non hanno bisogno di prestazioni mostruose o che non vogliono spendere un patrimonio per un pc gaming desktop.

E arriviamo al prezzo, il prodotto è ancora in preordine. Le spedizioni partiranno da metà ottobre. La nostra configurazione, quindi con I5 11400H + RTX 3060 viene proposta a 979 dollari di partenza ( 1000 euro circa al cambio attuale). La configurazione più prestante invece, con I7 11800H + RTX 3070, 32GB di RAM e 1TB SSD ha un sovrapprezzo di 300 dollari, per un costo finale di 1279 dollari.

Minisforum ha sfornato un prodotto convincente, al giusto prezzo. Potete acquistarlo sullo store ufficiale, a questo link