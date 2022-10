Il nuovo smartphone Motorola Moto G72 arriva in Europa, Italia inclusa, dopo il debutto indiano di inizio mese. Si tratta dello stesso identico modello in vendita in Asia, dunque non aspettiamoci sorprese né dal punto di vista estetico né per ciò che concerne la scheda tecnica.

Andiamo a ripercorrere velocemente tutti i dettagli della scheda tecnica del dispositivo e scopriamo insieme il prezzo.

Motorola Moto G72 arriva in Italia

Lo smartphone è dotato di fotocamera principale da 108MP con pixel binning 9-in-1, display OLED da 6,6 pollici con refresh rate fino a 120Hz e doppio speaker Dolby Atmos. Sotto la scocca troviamo il processore MediaTek Helio G99, chip realizzato con processo produttivo a 6nm che strizza l’occhio al mondo del gaming garantendo buone prestazioni e consumi contenuti.

La batteria è da 5.000 mAh e può contare sulla ricarica TurboPower 30W. A fianco del sensore principale da 108MP troviamo altre due fotocamere, una ultra grandangolare da 8MP ed una da 2MP Macro Vision. Moto G72 potrà essere acquistato a partire dalle prossime settimane nelle colorazioni Meteorite Black e Polar Blue a 329,90 euro nella versione 6/128GB.

Guardare i film e giocare ai videogiochi preferiti non è mai stato così coinvolgente, con oltre un miliardo di sfumature di colori reali su moto g72. A completamento dello splendido display, un suono realmente multidimensionale: Motorola ha incluso due grandi altoparlanti stereo con tecnologia Dolby Atmos che entrano in funzione anche quando si collegano le cuffie, in modo da poter ascoltare al meglio anche i minimi dettagli.