Meta Quest Pro è il visore AR lanciato nelle ultime ore da Zuckerberg e disponibile per tutti gli utenti a partire dalla fine di questo mese. Il dispositivo è soltanto uno degli accessori prodotti da Meta da utilizzare per vivere un’esperienza quanto più realistica nel Metaverso. L’obiettivo dell’azienda, infatti, è quello di creare un mondo virtuale all’interno del quale sarà possibile svolgere qualsiasi attività quotidiana.

Il lancio del nuovo visore non è però l’unica novità introdotta da Meta in questi ultimi giorni. Zuckerberg si è espresso affermando che nei prossimi mesi saranno introdotti tantissimi aggiornamenti e tra questi alcuni riguarderanno gli avatar.

Metaverso: Zuckerberg annuncia l’arrivo di avatar più realistici!

Entro la fine dell’anno sarà già possibile sfruttare alcune delle novità ma soltanto a partire dal prossimo anno gli utenti avranno a disposizione degli avatar più realistici, dotati di gambe.

Zuckerberg ha sfruttato l’evento dedicato al suo visore AR/VR per mostrare alcune immagini che offrono un’idea di come saranno i nuovi avatar. Ogni utente potrà sfruttarli in videochiamate e conferenze e, addirittura, nei Reel condivisi su Instagram. Insomma, ognuno avrà la possibilità di personalizzare la sua immagine virtuale in maniera dettagliata e quanto più concreta.

Prossimamente novità ancora più interessanti saranno senza alcun dubbio introdotte da Zuckerberg, che dimostra di credere ciecamente al suo progetto al punto da aver avviato di recente una collaborazione con Microsoft, che si propone di dar vita a una nuova versione di Teams da sfruttare nel Metaverso. Nadella, CEO di Microsoft, afferma infatti che:

“Il metaverso cambierà ogni cosa, dal gioco alla produttività. E se lo facciamo insieme sono convinto che possiamo plasmare il futuro della realtà virtuale per rendere il suo utilizzo più interessante che mai”