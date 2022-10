MediaWorld cerca di catturare l’attenzione dei consumatori nazionali con il lancio di una incredibile promozione, atta a ridurre di molto la spesa finale che tutti noi dobbiamo sostenere in fase d’acquisto di un qualsiasi prodotto di tecnologia generale.

Il prezzo delle migliori offerte è disponibile in ogni negozio, dovete infatti ricordare che gli acquisti potranno essere completati non solo nei punti vendita fisici, ma anche direttamente sul sito ufficiale, dove sarà possibile richiedere la spedizione presso il domicilio, anche se comunque potrebbe essere necessario versare un piccolo contributo aggiuntivo.

MediaWorld: le offerte sono da primato

Con lo Sconto World il risparmio è super per tutti, proprio oggi infatti sono disponibili tantissimi smartphone in promozione, con accessibilità garantita fino al 21 ottobre 2022. I migliori modelli in promozione sono più che altro legati alla fascia medio bassa, con dispositivi del calibro di Galaxy a33 a 291 euro, Xiaomi Redmi Note10 a 174 euro, oppure anche Galaxy A53 a 375 euro, per finire con Realme 9 Pro+ a 373 euro, Oppo Reno8 Lite 5G a 359 euro, Redmi Note 11 Pro a 296 euro e simili.

Da non perdere anche l’accenno alla fascia più alta del medesimo settore, dove sarà possibile acquistare Oppo Find X5 a 699 euro, Realme GT2 Pro a 721 euro, Apple iPhone 12 a 779 euro, per finire con il best buy di questo 2022, quale è il Galaxy S22+, il cui prezzo finale si aggira oggi attorno agli 899 euro. Tantissime altre offerte sono disponibili su Unieuro, scopritele collegandovi al sito.