Lo scorso marzo, un giornalista di LancsLive ha confrontato i coniglietti di cioccolato stagionali di Aldi, Lidl e Lindt. Ha notato che i conigli erano “praticamente identici” nei loro involucri di alluminio, ma le versioni Lidl e Lindt “condividevano entrambe caratteristiche simili” quando venivano scartate.

Anche il team legale di Lindt ha notato questa somiglianza e ha sostenuto in tribunale che meritava la protezione del copyright contro i sosia di Lidl. L’anno scorso, Lindt ha perso la causa dinanzi al tribunale commerciale svizzero, e all’inizio di questa settimana il tribunale federale di Losanna si è pronunciato a favore.

Secondo The Guardian, Lindt ha dimostrato che il suo coniglietto era ben noto al pubblico. La corte ha convenuto e ha notato che i coniglietti di Lidl (che hanno un fiocco verde e una campanella) potrebbero creare confusione tra il pubblico.

La fine del processo

“Data l’impressione generale prodotta, i conigli di Lidl suscitano ovvie associazioni con la forma di Lindt“, ha affermato la corte nella sua sentenza. “Nella mente del pubblico, non possono essere distinti”.

A seguito di questa sentenza, la Lidl non sarà in grado di vendere i conigli in Svizzera e, sebbene il tribunale abbia ordinato di distruggere il suo inventario esistente di conigli di cioccolato, ha suggerito che potrebbero essere fusi in modo che il cioccolato possa essere utilizzato in altri prodotti. “La distruzione è proporzionata, soprattutto perché non significa necessariamente che il cioccolato in quanto tale dovrebbe essere distrutto“, ha scritto la corte.

Questa non è l’unica adorabile creatura commestibile a scatenare una battaglia legale: nell’aprile 2021, il rivenditore britannico Marks & Spencer ha presentato una richiesta di proprietà intellettuale, sostenendo che la torta Cuthbert the Caterpillar di Aldi somigliava un po’ troppo alla sua torta Colin the Caterpillar.